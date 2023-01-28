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Инструктор ВСУ указал на сложности в эксплуатации танка Leopard

FT: инструктор ВСУ сравнил пересадку на танк Leopard с вождением Porsche
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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp Schulze
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При обучении использованию танков Leopard 2 военнослужащие Украины могут столкнуться с трудностями из-за резкого усложнения тренировок уже в феврале. Об этом написала газета Financial Times в субботу, 28 января.

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По словам авторов материала, проблемы в обучении могут возникнуть из-за того, что немецкие танки в значительной мере отличаются от привычных для Вооруженных сил Украины (ВСУ) танков советского производства, передает «Газета.Ru».

«Это как если бы у вас была машина 1950-х годов, а потом вы сели в Porsche», — сказал один из инструкторов ВСУ, чьи слова приводит издание.

Ранее в тот же день военные эксперты США предрекли Украине сложности с использованием западного вооружения. Они указали на то, что страны Запада пообещали направить Киеву «мешанину» из военной техники, каждый вид которой требует разного топлива, отдельных запчастей и особого подхода к обучению персонала и обслуживанию. В связи с этим для Украины и ее западных партнеров возникнет «новая логистическая головная боль».

До этого, 26 января, газета The Washington Post написала, что поставка различных моделей танков Украине вряд ли сыграет решающую роль в боях, так как, в частности, украинские войска нужно обучить. Кроме того, эффективность военной техники также будет зависеть от того, как хорошо ее внедрят на передовой.

25 января правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Leopard 2 Украине заявили в Испании, Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии. Тогда же президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начатой 24 февраля 2022 года. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, отмечалось, что танки не помогут провести наступление и будут уничтожены.

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