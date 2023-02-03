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В Киеве обеспокоились, что борьба с коррупцией нарушит работу минобороны

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Фото: соцсети
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Глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия на фоне череды коррупционных скандалов в Минобороны Украины призвал Службу безопасности страны (СБУ) действовать так, чтобы не нарушать нормальное функционирование ведомства. То есть, по сути, призвал правоохранителей приостановить работу в этом направлении. Об этом он написал в своем Telegram-канале 3 февраля.

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По его словам, часть из этих коррупционных скандалов абсолютно оправданна «и по ним уже есть судебные решения».

«А некоторые, учитывая время, факты и обстоятельства, вполне могут быть инспирированы нашим врагом», — написал Арахамия.

Учитывая «важность этого органа», Арахамия призвал «максимально трезво и рассудительно смотреть на ситуацию и в погоне за справедливостью не ухудшить международные позиции накануне предполагаемого контрнаступления РФ».

В связи с этим он обратился к СБУ с просьбой отслеживать коррупционные преступления в минобороны и изолировать их законными способами, «не нарушая при этом нормальную работу» ведомства.

Ранее в этот день стало известно, что СБУ выявила еще одну схему хищения средств на $3,2 млн, выделенных на питание украинских военнослужащих. В рамках это схемы, вместо поставок в Вооруженные силы Украины (ВСУ) ее участники выводили средства в тень через ряд аффилированных фирм.

Накануне суд в Киеве арестовал на два месяца бывшего заместителя министра обороны Украины Вячеслава Шаповалова, подозреваемого в коррупционных схемах при закупках амуниции для ВСУ.

Также 1 февраля Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинения ряду должностных лиц. Их обвинили в препятствовании законной деятельности вооруженных сил, а также в коррупционных схемах при закупках амуниции.

Ранее, 25 января, глава департамента госзакупок министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий был отправлен в отставку. Днем ранее в отставку подал Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ. Это произошло на фоне скандала с закупкой продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

До этого, 21 января, комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вызвал на заседание руководство министерства обороны Украины после сообщений о закупках продовольствия для украинской армии по завышенным ценам.

Сообщалось, что ведомство заключило с некой «Актив Компани» контракт об оказании услуг по организации питания воинских частей на 2023 год, расположенных в удалении от районов активных боевых действий. Сумма контракта превышает $371 млн. Цены на продукты питания, указанные в договоре, оказались завышены как минимум в два-три раза и не соответствуют рыночным ценам даже в розничной торговле.

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