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Экс-замглавы минобороны Украины обвинили в препятствовании деятельности ВСУ

Генпрокуратура Украины: экс-замглавы минобороны предъявлено обвинение по факту препятствования деятельности ВСУ
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Фото: Генеральная прокуратура Украины
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Генеральная прокуратура Украины в среду, 1 февраля, сообщила о предъявлении обвинений ряду должностных лиц, включая бывшего заместителя министра обороны страны.

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«Экс-заместителю министра обороны сообщено о подозрении по факту препятствования законной деятельности ВСУ (Вооруженные силы Украины. — Ред.) и других военных формирований в особый период. По данным следствия, он лоббировал заключение договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам, закупкам бронежилетов и других вещей для ВСУ низкого качества», — говорится в сообщении офиса генпрокуратуры в Telegram-канале.

Фамилию экс-замглавы минобороны в заявлении ведомства не приводится.

Кроме того, обвинения предъявлены бывшему и.о. директора департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны по факту растраты средств и препятствования законной деятельности армии. Уточняется, что он организовывал закупку некачественных бронежилетов.

В этот день Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о разоблачении крупных схем хищения на сумму около $1 млрд крупнейшей украинской нефтедобывающей компании «Укрнафта» и нефтеперерабатывающей компании «Укртатнафта». Отметается, что по результатам следственных действий топ-менеджменту «Укрнафты» были предъявлены обвинения в совершении уголовных правонарушений.

Ранее в среду СБУ и Бюро экономической безопасности (БЭБ) проводили обыски в доме украинского олигарха Игоря Коломойского в связи с расследованием махинаций в «Укртатнафте» и «Укрнафте».

До этого, 7 ноября 2022 года, председатель Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил о том, что национализированные активы предприятий, в том числе «Укрнафта» и «Мотор Сич», перешли в распоряжение минобороны Украины. Отмечается, что с завершением действия военного положения владельцам могут либо вернуть эти активы, либо возместить их стоимость.

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