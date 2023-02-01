СБУ устроила обыски у украинского олигарха Коломойского

Служба безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ) проводят обыски в доме украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом 1 февраля сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Источники издания отмечают, что обыски проводятся в связи с расследованием махинаций в «Укртатнафте» и «Укрнафте». Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы.

Ранее, 7 ноября 2022 года, председатель Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил о том, что национализированные активы предприятий, в том числе «Укрнафта» и «Мотор Сич», перешли в распоряжение минобороны Украины. Отмечается, что с завершением действия военного положения владельцам могут либо вернуть эти активы, либо возместить их стоимость.

Издание «Страна.ua» тогда со ссылкой на источник в окружении Коломойского сообщило, что эта новость стала шоком для олигарха, «никто такого не ожидал». Также отмечалось, что работа популярного на Украине телеканала «1+1» теперь под вопросом, поскольку основным ресурсом для его финансирования были доходы Коломойского от нефтяных компаний.

18 сентября стало известно об обысках у Коломойского. Они были связаны с делом о завладении имуществом «Укрнафты».