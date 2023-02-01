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СБУ сообщила о масштабных хищениях в «Укрнафте» и «Укртатнафте» на $1 млрд

СБУ: раскрыты масштабные схемы хищений на сумму около $1 млрд в «Укрнафте» и «Укртатнафте»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о разоблачении крупных схем хищения на сумму около $1 млрд крупнейшей украинской нефтедобывающей компании «Укрнафта» и нефтеперерабатывающей компании «Укртатнафта». Об этом 1 февраля говорится в заявлении пресс-службы ведомства в Telegram-канале.

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«Служба безопасности Украины разоблачила масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен (около $1 млрд) бывшим менеджментом ПАО «Укрнафта» и ПАО «Укртатнафта». Установлено, что противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, добытых преступным путем», — указано в сообщении.

По версии следствия, документируется 10 случаев преступной деятельности, среди которых вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, их уклонение от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что, в свою очередь, вызвало их обесценение и снижение стоимости их активов.

В СБУ подчеркнули, что по результатам следственных действий топ-менеджменту «Укрнафты» были предъявлены обвинения в совершении уголовных правонарушений.

В ведомстве добавили, что хищения на предприятиях происходили в интересах фактических собственников и бенефициаров компаний.

«В рамках следственных действий СБУ совместно с Бюро экономической безопасности провела ряд обысков. Они осуществлялись по месту жительства фактических владельцев и топ-менеджмента финансово-промышленной группы, в которую входят эти компании, а также по адресам вероятного хранения нефтепродуктов в различных регионах Украины», — уточнили в пресс-службе СБУ.

Ранее в этот день СБУ и Бюро экономической безопасности (БЭБ) проводили обыски в доме украинского олигарха Игоря Коломойского в связи с расследованием махинаций в «Укртатнафте» и «Укрнафте».

До этого, 7 ноября 2022 года, председатель Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил о том, что национализированные активы предприятий, в том числе «Укрнафта» и «Мотор Сич», перешли в распоряжение минобороны Украины. Отмечается, что с завершением действия военного положения владельцам могут либо вернуть эти активы, либо возместить их стоимость.

Также 18 сентября проходили обыски у Коломойского. Они были связаны с делом о завладении имуществом «Укрнафты».

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