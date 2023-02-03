СБУ разоблачила новую схему хищений в минобороны Украины на $3,2 млн

На Украине выявили еще одну схему хищения средств, выделенных на питание военнослужащих. Об этом 3 февраля сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

«Служба разоблачила масштабные схемы хищения государственных средств, выделенных на продовольственное обеспечение подразделений сил обороны. Из-за созданного преступного механизма сумма ущерба, нанесенная министерству обороны, составляет более 119,5 млн гривен ($3,2 млн)», — говорится в сообщении СБУ в Telegram.

По данным следствия, должностные лица минобороны заключили соглашения с руководителями двух коммерческих структур на поставку оптовых партий продовольствия в места дислокации военных. Бюджетные деньги были переведены на счета предприятий, не имевших производственной базы и технологического оборудования для предоставления соответствующих услуг.

Таким образом, вместо поставок в Вооруженные силы Украины (ВСУ) участники схемы выводили средства в тень через ряд аффилированных фирм.

Двум руководителям предприятий предъявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 УК Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).

Также в СБУ сообщили, что в Киевской области командир одной из воинских частей совершил хищение 2,4 млн грн ($64,7 тыс.), выделенных на питание личного состав. В отношении него решается вопрос о предъявлении подозрения по двум статьям УК.

Накануне суд в Киеве арестовал на два месяца бывшего заместителя министра обороны Украины Вячеслава Шаповалова, подозреваемого в коррупционных схемах при закупках амуниции для ВСУ.

Также 1 февраля Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинения ряду должностных лиц. Их обвинили в препятствовании законной деятельности вооруженных сил, а также в коррупционных схемах при закупках амуниции.

Ранее, 25 января, глава департамента госзакупок министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий был отправлен в отставку. Днем ранее в отставку подал Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ. Это произошло на фоне скандала с закупкой продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

До этого, 21 января, комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вызвал на заседание руководство министерства обороны Украины после сообщений о закупках продовольствия для украинской армии по завышенным ценам.

Сообщалось, что ведомство заключило с некой «Актив Компани» контракт об оказании услуг по организации питания воинских частей на 2023 год, расположенных в удалении от районов активных боевых действий. Сумма контракта превышает $371 млн. Цены на продукты питания, указанные в договоре, оказались завышены как минимум в два-три раза и не соответствуют рыночным ценам даже в розничной торговле.