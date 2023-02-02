СМИ сообщили об аресте экс-замминистра обороны Украины Миронюка

В Киеве суд арестовал на два месяца бывшего заместителя министра обороны Украины Александра Миронюка, подозреваемого в коррупционных схемах при закупках амуниции для Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом 2 февраля сообщает «Украинская правда».

Как рассказал источник издания в правоохранительных органах, суд оставил за Миронюком возможность выхода под залог. Сумма залога — более 400 млн гривен (более 762,7 млн рублей).

Шаповалова подозревают в том, что он приобретал защитное снаряжение для нужд ВСУ по завышенным ценам. В результате этого украинские военные не дополучили амуницию на сумму более 1 млрд гривен (более 1,9 млрд рублей).

Ранее в этот день сообщалось, что Миронюк хранил большие суммы денег у себя в диване. Всего у него было найдено в гривнах и иностранной валюте наличных на сумму, эквивалентную около 68 млн рублей. Видео с обыска, проходившего в августе 2022 года, 2 февраля опубликовала «Украинская правда».

Накануне Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинения ряду должностных лиц, включая бывшего заместителя министра обороны страны, не называя его имя. Их обвинили в препятствовании законной деятельности вооруженных сил, а также в коррупционных схемах при закупках амуниции.

Ранее, 25 января, глава департамента госзакупок министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий был отправлен в отставку. Днем ранее в отставку подал Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это произошло на фоне скандала с закупкой продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

До этого, 21 января, комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вызвал на заседание руководство министерства обороны Украины после сообщений о закупках продовольствия для украинской армии по завышенным ценам.

Сообщалось, что ведомство заключило с некой «Актив Компани» контракт об оказании услуг по организации питания воинских частей на 2023 год, расположенных в удалении от районов активных боевых действий. Сумма контракта превышает $371 млн. Цены на продукты питания, указанные в договоре, оказались завышены как минимум в два-три раза и не соответствуют рыночным ценам даже в розничной торговле.