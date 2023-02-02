Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве задержали издевавшихся над девушками ради донатов для ВСУ молодых людей
Общество
Путин назвал невероятным, что России снова угрожают немецкие танки
Мир
СМИ заявили о сомнениях командиров ВСУ в необходимости продолжать бои за Артемовск
Экономика
Международные резервы России за неделю выросли на $3,1 млрд
Мир
На Украине заявили о нагнетании обстановки в связи с массовыми арестами военных
Мир
В ЕК предложили Украине присоединиться к платформе общих закупок газа
Общество
Медработникам РФ перечислили первые специальные социальные выплаты
Общество
Журналисту Азару грозит уголовное дело за дискредитацию ВС РФ
Происшествия
Три человека умерли в Челябинской области от отравления кустарным алкоголем
Политика
Песков заявил об отсутствии решения о запрете чиновникам выезда за границу
Политика
В СФ уличили США в желании совершать «разведывательные» поездки в рамках ДСНВ
Мир
Президент Сербии рассказал о последствиях отказа от антироссийских санкций

СМИ сообщили об аресте экс-замминистра обороны Украины Миронюка

«Украинская правда»: суд арестовал на два месяца бывшего заместителя министра обороны Украины Александра Миронюка
0
Фото: armyinform.com.ua
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Киеве суд арестовал на два месяца бывшего заместителя министра обороны Украины Александра Миронюка, подозреваемого в коррупционных схемах при закупках амуниции для Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом 2 февраля сообщает «Украинская правда».

Как рассказал источник издания в правоохранительных органах, суд оставил за Миронюком возможность выхода под залог. Сумма залога — более 400 млн гривен (более 762,7 млн рублей).

Шаповалова подозревают в том, что он приобретал защитное снаряжение для нужд ВСУ по завышенным ценам. В результате этого украинские военные не дополучили амуницию на сумму более 1 млрд гривен (более 1,9 млрд рублей).

Ранее в этот день сообщалось, что Миронюк хранил большие суммы денег у себя в диване. Всего у него было найдено в гривнах и иностранной валюте наличных на сумму, эквивалентную около 68 млн рублей. Видео с обыска, проходившего в августе 2022 года, 2 февраля опубликовала «Украинская правда».

Накануне Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинения ряду должностных лиц, включая бывшего заместителя министра обороны страны, не называя его имя. Их обвинили в препятствовании законной деятельности вооруженных сил, а также в коррупционных схемах при закупках амуниции.

Ранее, 25 января, глава департамента госзакупок министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий был отправлен в отставку. Днем ранее в отставку подал Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это произошло на фоне скандала с закупкой продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

До этого, 21 января, комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вызвал на заседание руководство министерства обороны Украины после сообщений о закупках продовольствия для украинской армии по завышенным ценам.

Сообщалось, что ведомство заключило с некой «Актив Компани» контракт об оказании услуг по организации питания воинских частей на 2023 год, расположенных в удалении от районов активных боевых действий. Сумма контракта превышает $371 млн. Цены на продукты питания, указанные в договоре, оказались завышены как минимум в два-три раза и не соответствуют рыночным ценам даже в розничной торговле.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023