Реклама
Прямой эфир
Политика
Песков указал на отсутствие перспектив для выхода на дипломатические пути по Украине
Мир
В Кремле назвали провальным план поставок американских танков на Украину
Мир
Уволен глава департамента госзакупок минобороны Украины Богдан Хмельницкий
Интернет
Песков назвал абсурдом ассоциацию любых хакерских атак с Россией
Мир
Песков назвал абсурдными призывы на Западе продолжать войну ради безопасности континента
Мир
Столтенберг заверил в нежелании НАТО быть стороной конфликта на Украине
Политика
В Госдуме указали на отсутствие воли у Шольца в принятии решений
Мир
Захарова указала на роль позиции ЮАР в попытках Запада разделить мир
Мир
В Германии на 58-м году жизни умер «Король рэпа» Бернард Грин
Мир
На Украине задержали мэра из Одесской области по подозрению в махинациях и взятке
Авто
КамАЗ готовит тестирование беспилотных авто на трассе М-11 «Нева»
Мир
Задержан подозреваемый в отправке писем со взрывчаткой в посольство Украины в Мадриде

Уволен глава департамента госзакупок минобороны Украины Богдан Хмельницкий

0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава департамента госзакупок министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий отправлен в отставку. Об этом 25 января сообщила депутат Верховной рады Анастасия Радина.

Массовые отставки чиновников на Украине. Главное

«У министра нет юридических претензий к автору журналистского расследования. Вместо этого освободили директора департамента закупок министерства обороны Богдана Хмельницкого и профильного замминистра Вячеслава Шаповалова», — написала она в соцсетях.

Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины, подал в отставку накануне на фоне скандала с закупкой продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

Вместе с ним в течение дня подали в отставку заместитель главы офиса президента страны Кирилл Тимошенко, заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко и еще несколько чиновников.

24 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил о скорых масштабных кадровых перестановках в структурах центральной власти страны. Он подчеркнул, что решения касаются «управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти — и в регионах, и в правоохранительной системе».

До этого, 21 января, комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вызвал на заседание руководство министерства обороны Украины после сообщений о закупках продовольствия для украинской армии по завышенным ценам.

Сообщалось, что ведомство заключило с некой «Актив Компани» контракт об оказании услуг по организации питания воинских частей на 2023 год, расположенных в удалении от районов активных боевых действий. Сумма контракта превышает $371 млн. Цены на продукты питания, указанные в договоре, оказались завышены как минимум в два-три раза и не соответствуют рыночным ценам даже в розничной торговле.

9 января стало известно, что росгвардейцы нашли документы ВСУ с фактами хищения имущества в украинских воинских частях.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023