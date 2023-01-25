Уволен глава департамента госзакупок минобороны Украины Богдан Хмельницкий

Глава департамента госзакупок министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий отправлен в отставку. Об этом 25 января сообщила депутат Верховной рады Анастасия Радина.

«У министра нет юридических претензий к автору журналистского расследования. Вместо этого освободили директора департамента закупок министерства обороны Богдана Хмельницкого и профильного замминистра Вячеслава Шаповалова», — написала она в соцсетях.

Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины, подал в отставку накануне на фоне скандала с закупкой продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

Вместе с ним в течение дня подали в отставку заместитель главы офиса президента страны Кирилл Тимошенко, заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко и еще несколько чиновников.

24 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил о скорых масштабных кадровых перестановках в структурах центральной власти страны. Он подчеркнул, что решения касаются «управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти — и в регионах, и в правоохранительной системе».

До этого, 21 января, комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вызвал на заседание руководство министерства обороны Украины после сообщений о закупках продовольствия для украинской армии по завышенным ценам.

Сообщалось, что ведомство заключило с некой «Актив Компани» контракт об оказании услуг по организации питания воинских частей на 2023 год, расположенных в удалении от районов активных боевых действий. Сумма контракта превышает $371 млн. Цены на продукты питания, указанные в договоре, оказались завышены как минимум в два-три раза и не соответствуют рыночным ценам даже в розничной торговле.

9 января стало известно, что росгвардейцы нашли документы ВСУ с фактами хищения имущества в украинских воинских частях.