Охотники за головами: для чего в Киев приехали американские ревизоры

Группа ревизоров из США приехала на Украину, чтобы проверить расходование американской помощи. Делегация максимально представительная — в составе миссии главные инспекторы Госдепа и Пентагона. В стране считают, что результатом работы аудиторов станут громкие отставки. Подробности — в материале «Известий».

Что известно о ревизорах

В конце января в Киев приехала группа американских аудиторов. Первой об этом сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд. «Администрация сосредоточена на том, чтобы не допустить нецелевого использования помощи или оружия. Мы сотрудничаем со Всемирным банком, с [компанией] Deloitte и группой правительственных аудиторов США, которые находятся в Киеве на этой неделе», — сказала она, выступая в конгрессе.

Охотники за головами Замгоссекретаря США Виктория Нуланд Фото: REUTERS/CNP/Sipa USA/Rod Lamkey

Позже информацию подтвердила посол США на Украине Бриджит Бринк. Она пообещала, что Вашингтон добьется «высоких стандартов подотчетности и всестороннего надзора за помощью», а также опубликовала фотографию с прибывшими аудиторами. По снимку видно, что состав делегации максимально представительный. В Киев прибыли генеральные инспекторы трех ведомств: Диана Шоу — от Госдепа, Роберт Сторч — от Пентагона и Николь Ангарелла — от Агентства США по международному развитию (USAID).

Одновременно на сайтах всех трех инспекций появились обращения на английском и украинском языках. Жителей Украины просят сообщать о нецелевом расходовании американских средств по указанным телефонам, информаторам гарантируют анонимность. Проще говоря, украинцев призывают жаловаться на воровство чиновников не в украинские инстанции, а прибывшим ревизорам. «Мы должны следить за использованием средств и ресурсов, предоставленных американскими налогоплательщиками на поддержку Украины», — подчеркивается в обращениях.

Что известно об американской помощи Украине

После начала российской военной операции Вашингтон стал оказывать Украине огромную помощь. Сначала США передали Киеву вооружения на сумму $3,5 млрд, включая гаубицы, зенитные системы Stinger, противотанковые ракеты Javelin, беспилотники Ghost. В мае конгресс, который в тот момент контролировала Демократическая партия, одобрил выделение $40 млрд. Представители Республиканской партии критиковали решение. «В прошлом году Зеленский, будучи государственным служащим, каким-то образом заработал $100 млн. Как думаете, куда на самом деле пойдет большая часть из $40 млрд? Мы не должны посылать им ни цента», — говорил конгрессмен-республиканец Пол Госар.

Охотники за головами Фото: REUTERS/NurPhoto/Allison Bailey

Администрация Джо Байдена, впрочем, не сбавляла оборотов. В октябре президент США подписал законопроект, включающий $12,4 млрд дополнительной помощи. Позже был утвержден бюджет США на 2023 финансовый год, который предусматривает выделение Украине $45 млрд . Щедрость Вашингтона радовала не всех. «Мы стали банком Украины, выдаем деньги, когда этого просит Киев, при этом не обращая внимания на просьбы наших страдающих граждан. <...> Почему мы тратим такие чудовищные деньги на оборону? Более того, что сделала Украина, чтобы заслужить новое финансирование?» — говорилось в публикации журнала American Thinker.

При этом контроль за деньгами и помощью был крайне слабым. Издание The Washington Post сообщало, что США за всё время СВО смогли подтвердить доставку в зону боевых действий всего 10% переданных вооружений. А украинская сторона предоставляла американцам отчеты в бумажной форме — в виде «написанных от руки квитанций». Украину в американской прессе называли черной дырой. При этом многие комментаторы утверждали, что американские политики не борются со слабой отчетностью, так как сами вовлечены в коррупционные схемы.

Охотники за головами Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тема контроля за помощью стала одной из центральных в ходе прошедших в ноябре промежуточных выборов в конгресс США. Представители Республиканской партии выступали за ужесточение процедур и получили большинство в нижней палате. «Я против выдачи незаполненных банковских чеков. Речь идет о долларах напряженно работающих налогоплательщиков. И я хочу гарантировать, что финансирование идет по адресу», — говорил получивший должность спикера республиканец Кевин Маккарти. Его однопартийцы также внесли в парламент законопроект об аудите средств, выделяемых Украине. В декабре стало известно, что сотрудники Госдепа, Пентагона и агентства USAID создали рабочую группу для совместных проверок.

Перед Новым годом в Вашингтоне сообщили, что стали применять современные технологии — контролируют оборот оружия с помощью приложений и блокчейна. Кроме того, начали якобы фотографировать передаваемую технику в начальной и конечной точках маршрута , чтобы сверять серийные номера. Инспекторов-американцев для такой работы на Украине, правда, не хватает, желающих отправиться в зону боевых действий мало, поэтому привлекают украинских военнослужащих.

Что говорят эксперты

Эксперты называют приезд американских ревизоров плохим знаком для Киева. Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин говорит, что действующие украинские власти теряют доверие Запада. «Будут расследовать передачу всех денег, техники и прочих материалов. За Зеленского и его окружение взялись конкретно », — отмечает он.

Политолог Дмитрий Родионов считает, что в ближайшее время будут обнародованы новые коррупционные схемы. «Но тут важно понимать, что политика США из-за этого никак не изменится. Да, заменят отдельные фигуры, переставят некоторых украинских чиновников. Но курс на поддержку Киева сохранится. В Вашингтоне считают, что конфликт на Украине им выгоден, он ослабляет и Россию, и Европу. А потому продолжат придерживаться нынешнего курса», — говорит он в беседе с «Известиями».

Охотники за головами Фото: REUTERS/Ukrinform/ABACAPRESS.COM/Dmytro Smoliyenko