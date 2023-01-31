В СБ Белоруссии указали на оборонительный характер совместных с РФ учений

Завершающееся летно-тактическое учение России и Белоруссии носит исключительно оборонительный характер и не направлено против других стран. Об этом 31 января заявил государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович.

«Завершающееся летно-тактическое учение носит исключительно оборонительный характер и не направлено против кого бы то ни было. Вместе с тем оно подтверждает курс Беларуси на укрепление международной безопасности и демонстрирует решимость региональной группировки войск (сил) по защите рубежей Союзного государства», — передает его слова «БелТа».

Он также отметил, что во время белорусско-российского летно-тактического учения, активная фаза которого прошла 31 января на полигоне «Ружаны», органы управления авиационных частей, а также белорусские и российские летчики продемонстрировали высокую слаженность и успешно выполнили все поставленные задачи.

Ранее в этот день в минобороны Белоруссии сообщили о начале совместной штабной тренировки объединенного командования региональной группировки войск Союзного государства. Как отметили в ведомстве, в течение недели представители военных ведомств России и Белоруссии отработают совместное планирование применения войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет.

Во вторник президент РФ Владимир Путин также распорядился подписать соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военных.

О том, что в Белоруссии началось совместное летно-тактическое учение авиационных подразделений Вооруженных сил Белоруссии и России, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск, сообщалось 16 января.

6 января заместитель министра обороны Белоруссии Андрей Жук заверил, что совместная белорусско-российская региональная группировка войск готова к защите Союзного государства Белоруссии и России.

5 января белорусское минобороны заявило о продолжении наращивания региональной группировки сил Белоруссии и России. В целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений Вооруженных сил (ВС) двух стран планируется проведение совместного летно-тактического учения.

В конце декабря прошлого года Путин в рамках визита в Минск обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко возможность создания единого оборонного пространства. Сообщалось, что Минск и Москва намерены создавать сообща новое вооружение и продолжать практику совместных военных учений.

В ноябре министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что началась подготовка к проведению российско-белорусских военных учений «Щит Союза – 2023».

За месяц до этого Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группы войск. По словам Хренина, задачи союзной региональной группировки войск России и Белоруссии носят сугубо оборонительный характер.