В Белоруссии заявили о готовности группировки войск с РФ к защите Союзного государства

Совместная белорусско-российская региональная группировка войск готова к защите Союзного государства. Об этом в пятницу, 6 января, сообщил заместитель министра обороны Белоруссии Андрей Жук.

«И на сегодняшний день можно констатировать, что региональная группировка войск к защите Союзного государства готова», — цитирует его БелТА.

Жук отметил, что Минск и Москва в дальнейшем будут совершенствовать подготовку военных.

«Будет осуществляться подготовка межвидовых подразделений. На территории страны начинается летно-тактическое учение. Далее будут различного рода штабные тренировки», — указал он.

Замминистра обороны добавил, что одним из этапов подготовки будет совместное учение «Щит Союза – 2023». Он полагает, что подготовка будет продолжаться с хорошим качеством.

По его словам, особенность подготовки совместной региональной группировки войск в этом году заключается в занятиях по единым программам и использовании единых инструкторов в обеих странах.

Жук подчеркнул, что целевая установка была направлена на одиночную подготовку и заключалась в том, чтобы обучить военного действиям в различных видах боя.

Госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович, в свою очередь, заявил о том, что группировка войск с РФ имеет исключительно оборонительные цели и предназначена прежде всего для защиты западных границ Союза.

«Совсем не миролюбивая политика исходит от [западных] соседей, поэтому и было принято решение о развертывании региональной группировки войск», — передает его слова БелТА.

Накануне, 5 января, в министерстве обороны Белоруссии сообщили, что в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается наращивание региональной группировки сил Минска и Москвы.

19 декабря в ходе переговоров в Минске президент России Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко возможность создания единого оборонного пространства. Сообщалось, что Минск и Москва намерены создавать сообща новое вооружение и продолжать практику совместных военных учений.

В ноябре министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что началась подготовка к проведению российско-белорусских военных учений «Щит Союза – 2023». Он также отметил, что учения станут главным мероприятием совместной подготовки российских и белорусских органов военного управления и войск в 2023 году.

За месяц до этого Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группы войск. По словам Хренина, задачи союзной региональной группировки войск России и Белоруссии носят сугубо оборонительный характер. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тогда же отметил, что совместное развертывание группы войск России и Белоруссии прописано военной доктриной Союзного государства.