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В Белоруссии стартовала тренировка военного руководства Союзного государства

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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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В Белоруссии во вторник, 31 января, началась совместная штабная тренировка объединенного командования региональной группировки войск Союзного государства. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

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В течение недели представители военных ведомств России и Белоруссии отработают совместное планирование применения войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет.

Мероприятия направлены на повышение совместимости военных руководителей, а также являются этапом подготовки к оперативному учению «Щит Союза-2023», которое пройдет в России в сентябре 2023 года.

Ранее, 16 января, сообщалось, что в Белоруссии началось совместное летно-тактическое учение авиационных подразделений Вооруженных сил Белоруссии и России, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск. Учения продлятся до 1 февраля.

В конце декабря 2023 года президент РФ Владимир Путин в рамках визита в Минск обсудил с Лукашенко возможность создания единого оборонного пространства. Сообщалось, что Минск и Москва намерены создавать сообща новое вооружение и продолжать практику совместных военных учений.

Позднее, 6 января 2023 года, заместитель министра обороны Белоруссии Андрей Жук заверил, что совместная белорусско-российская региональная группировка войск готова к защите Союзного государства Белоруссии и России.

18 января в МИД России подчеркивали, что благодаря развернутой в Белоруссии совместной группировке войск надежно защищены рубежи Союзного государства и стран Организации Договора о коллективной безопасности, а также создан заслон силам НАТО.

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