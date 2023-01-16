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В Белоруссии началось совместное с армией РФ летно-тактическое учение

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Фото: Пресс-служба министерства обороны Республики Беларусь
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В Белоруссии началось летно-тактическое учение авиации региональной группировки войск. Об этом в своем Telegram-канале, в понедельник, 16 января, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

«Сегодня стартовало совместное летно-тактическое учение авиационных подразделений Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск (сил)», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что от российской стороны в учениях принимает участие воинское формирование Воздушно-космических сил (ВКС).

Главной целью мероприятия в ведомстве назвали повышение оперативной совместимости российских и белорусских войск при совместном выполнении учебно-боевых задач.

Сообщается также, что для учений задействуются все аэродромы и полигоны Военно-воздушных (ВВС) и Войск противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) Белоруссии.

Днем ранее сообщалось, что подразделения ВКС РФ прибывают в Белоруссию для совместных учений, которые продлятся с 16 января по 1 февраля.

До этого, 13 января, в пресс-службе белорусского оборонного ведомства рассказали, что артиллерийские подразделения региональной группировки войск Белоруссии и России приводятся в готовность к выполнению задач, намеченных в рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания.

В тот же день директор второго департамента стран СНГ российского МИДа Алексей Полищук заявил, что совместные учения России и Белоруссии носят оборонительный характер и призваны отбить у потенциальных противников охоту к эскалации.

В декабре 2022 года госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович указал, что новые вызовы способствуют сотрудничеству Минска и Москвы, а также укреплению независимости от деструктивной политики недружественных стран.

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