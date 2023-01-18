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МИД РФ заявил о надежной защите рубежей Союзного государства

МИД РФ: благодаря развернутой в Белоруссии группировке войск создан заслон силам НАТО
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Благодаря развернутой в Белоруссии совместной группировке войск надежно защищены рубежи Союзного государства и стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также создан заслон силам НАТО. Об этом в среду, 18 января, сообщили в МИД РФ в связи с предстоящим рабочим визитом главы ведомства Сергея Лаврова в Белоруссию.

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«В условиях развязанной «коллективным Западом» санкционной войны Россия и Белоруссия предпринимают совместные шаги, направленные на противодействие односторонним рестрикциям и укрепление финансового, экономического и технологического суверенитета Союзного государства», — говорится в сообщении министерства.

Там же отмечается, что военный потенциал НАТО в сопредельных странах увеличивается.

Ранее, 16 января, сообщалось, что в Белоруссии началось совместное летно-тактическое учение авиационных подразделений Вооруженных сил Белоруссии и России, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск. Учения продлятся до 1 февраля.

Также к выполнению задач, намеченных в рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания, приводятся в готовность артиллерийские подразделения региональной группировки войск Белоруссии и России.

Кроме того, как сообщил 15 января, заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко, в сентябре на территории республики пройдут три из четырех учений ОДКБ. По его словам, на них будут отрабатываться вопросы ведения воздушной разведки, отражения ударов средств воздушного нападения, авиационного прикрытия важных объектов и коммуникаций.

13 января директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что совместные учения России и Белоруссии носят оборонительный характер и призваны отбить у потенциальных противников охоту к эскалации.

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