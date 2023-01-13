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В Белоруссии заявили о приведении в готовность артиллерийских подразделений

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Фото: Министерство обороны Республики Беларусь
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Артиллерийские подразделения региональной группировки войск Белоруссии и России приводятся в готовность. Об этом сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства в пятницу, 13 января.

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«В рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания <...> артиллерийские подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приводятся в готовность к выполнению задач», — говорится в заявлении минобороны Белоруссии.

Ранее в этот же день директор второго департамента стран СНГ МИД Российской Федерации Алексей Полищук заявил, что совместные учения России и Белоруссии носят оборонительный характер и призваны отбить у потенциальных противников охоту к эскалации.

Заместитель министра обороны Белоруссии Андрей Жук 6 января заверил, что совместная белорусско-российская региональная группировка войск готова к защите Союзного государства.

В конце прошлого года госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович указал, что новые вызовы способствуют сотрудничеству Минска и Москвы, а также укреплению независимости от деструктивной политики недружественных стран.

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