В Белоруссии заявили о приведении в готовность артиллерийских подразделений
Артиллерийские подразделения региональной группировки войск Белоруссии и России приводятся в готовность. Об этом сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства в пятницу, 13 января.
«В рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания <...> артиллерийские подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приводятся в готовность к выполнению задач», — говорится в заявлении минобороны Белоруссии.
Ранее в этот же день директор второго департамента стран СНГ МИД Российской Федерации Алексей Полищук заявил, что совместные учения России и Белоруссии носят оборонительный характер и призваны отбить у потенциальных противников охоту к эскалации.
Заместитель министра обороны Белоруссии Андрей Жук 6 января заверил, что совместная белорусско-российская региональная группировка войск готова к защите Союзного государства.
В конце прошлого года госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович указал, что новые вызовы способствуют сотрудничеству Минска и Москвы, а также укреплению независимости от деструктивной политики недружественных стран.