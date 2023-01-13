Названа цель совместных учений Белоруссии и России

Совместные учения России и Белоруссии носят оборонительный характер и призваны отбить у потенциальных противников охоту к эскалации. Об этом 13 января заявил директор второго департамента стран СНГ МИД Российской Федерации Алексей Полищук.

Он отметил, что в условиях военно-политической обстановки с октября 2022 года в Белоруссии осуществляется развертывание дополнительных контингентов региональной группировки войск, проводятся учения. Однако, как указал дипломат, маневры носят оборонительный характер.

«[Учения] направлены на обеспечение безопасности Союзного государства и призваны отбить у наших потенциальных противников охоту к эскалации и провокациям», — сообщил Полищук в интервью ТАСС.

Накануне комиссия Минобороны России проверила качество боевого слаживания региональной группировки войск в Белоруссии.

5 января в Минобороны Белоруссии сообщили, что Минск и Москва запланировали совместные летно-тактические учения. Кроме того, в военном ведомстве отметили, что продолжается наращивание региональной группировки войск России и Белоруссии.

В конце 2022 года госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович указал, что новые вызовы способствуют сотрудничеству Минска и Москвы, а также укреплению независимости от деструктивной политики недружественных стран.