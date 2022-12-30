В Белоруссии рассказали о сотрудничестве Москвы и Минска на фоне новых вызовов

Новые вызовы способствуют сотрудничеству Минска и Москвы, а также укреплению независимости от деструктивной политики недружественных стран. Об этом 30 декабря заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

«Новые вызовы <...> формируют основу для ускорения взаимовыгодного сотрудничества, реального импортозамещения, укрепления независимости Беларуси и России от деструктивной политики недружественных стран», — отметил он в интервью Sputnik Беларусь.

Он также подчеркнул, что развертывание совместной группировки войск с Россией идет по плану. Она, по его словам, достаточна и адекватна складывающейся обстановке.

«В зависимости от динамики ситуации будут приниматься соответствующие решения о дальнейшем ее наращивании в том составе, который гарантированно остудит любые «горячие головы», — добавил Вольфович.

Замглавы МИД России Михаил Галузин 24 декабря отметил, что задача российско-белорусской группировки войск — дать отпор врагу.

Белорусский президент Александр Лукашенко 19 декабря по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, что Москва протянула Минску руку помощи, когда Запад пытался лишить Белоруссию независимости.

Путин во время переговоров назвал экономику приоритетом в развитии отношений России и Белоруссии.

Также российский лидер добавил, что создание слухов о якобы «поглощении» Россией Белоруссии — это попытки недоброжелателей затормозить интеграционный процесс, чтобы не получить конкурентов.