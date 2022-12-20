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Лукашенко оценил вклад России в независимость Белоруссии

Лукашенко: Россия помогла Белоруссии, когда Запад хотел лишить ее независимости
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Москва протянула Минску руку помощи, когда Запад пытался лишить Белоруссию независимости. Об этом заявил в понедельник, 19 декабря, белорусский президент Александр Лукашенко по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

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«Если кто-то думает нас сегодня разорвать, вбить клин — не получится. В 2020 году не он (президент РФ. — Ред.) меня атаковал по периметру, не Россия. Россия протянула нам руку, а нас оттуда (с Запада. — Ред.) долбали. Они хотели нас лишить и независимости, и суверенитета одновременно. Россия всегда шла нам навстречу, мы идем навстречу Российской Федерации», — сказал он.

Лукашенко заявил, что отношения России и Белоруссии нерушимы. В настоящее время, отметил он, нет ни одного вопроса, который нельзя было бы решить.

Ранее в этот день в Минске прошли переговоры президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Президенты двух стран обсудили создание единого оборонного пространства.

После встречи российский лидер заявил, что Россия продолжит подготовку экипажей белорусских самолетов, переоборудованных для применения боеприпасов со специальной боевой частью. Кроме того, по итогам переговоров стало также известно, что Белоруссия в понедельник поставила на боевое дежурство системы С-400 и комплексы «Искандер», полученные от России.

Путин назвал переговоры результативными. Российский лидер также заявил, что создание слухов о якобы «поглощении» Россией Белоруссии — это попытки недоброжелателей затормозить интеграционный процесс, чтобы не получить конкурентов.

Кроме того, Путин во время переговоров назвал экономику приоритетом в развитии отношений РФ и Белоруссии. Кроме того, глава государства отметил, что все экономические вопросы между странами решаются исходя из того, что Белоруссия не только добрый сосед, но и союзник России.

Лукашенко, в свою очередь, сделал ряд заявлений относительно того, как Россия и Белоруссия в данный момент справляются с возникающими перед ними экономическими вызовами.

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