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Путин заявил о подготовке летчиков Белоруссии для самолетов с ядерным оружием

Путин: Россия продолжит готовить экипажи самолетов Белоруссии, несущих ядерные боеприпасы
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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Москва и Минск увидели необходимость продолжать практику совместных военных учений. Россия будет готовить экипажи белорусских самолетов, переоборудованных для применения боеприпасов со специальной боевой частью. Такое заявление сделал в понедельник, 19 декабря, президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

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«Считаю возможным продолжить и реализацию предложения президента Белоруссии по подготовке экипажей боевых самолетов армии Белоруссии, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью», — сказал российский лидер.

Он уточнил, что самолеты, несущие специальные боеприпасы, остались у Минска с советских времен.

Путин указал также на то, что в настоящее время действует российско-белорусская региональная группировка войск, ведется боевое слаживание частей из России.

Ранее в этот день Владимир Путин провел встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко, в ходе которой обсуждались вопросы двусторонних отношений в области безопасности, обороны и экономики.

Так, президент РФ заявил, что «создана и несет боевое дежурство единая система противовоздушной обороны».

По итогам переговоров стало также известно, что Белоруссия в понедельник поставила на боевое дежурство системы С-400 и комплексы «Искандер», полученные от России.

Кроме в понедельник в минобороны Белоруссии сообщили о том, что армия республики завершила проверку боевой готовности.

Еще 25 июня Путин и Лукашенко провели переговоры в Санкт-Петербурге, в ходе которых российский лидер сообщил, что Москва передаст Минску комплексы «Искандер-М», а также предложил дооборудовать находящиеся на вооружении белорусской армии Су-25. Позже, 26 августа, президент Белоруссии заявил, что белорусские самолеты Су переоборудованы под ядерное оружие.

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