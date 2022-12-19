Белоруссия поставила на боевое дежурство С-400 и комплексы «Искандер»

Белоруссия 19 декабря поставила на боевое дежурство системы С-400 и комплексы «Искандер», полученные от России. Об этом по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске сообщил белорусский лидера Александр Лукашенко.

Ранее в понедельник сообщалось, что в ходе переговоров в Минске президент РФ обсудил с белорусским коллегой возможность создания единого оборонного пространства. Как отметил российский лидер, Минск и Москва намерены создавать сообща новое вооружение и продолжать совместные военные учения.

В октябре пресс-служба минобороны Белоруссии сообщала, что страна получит в свое распоряжение оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400.

25 июня президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии заявил о том, что Москва передаст Минску комплексы «Искандер-М».

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