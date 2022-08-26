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Лукашенко заявил о переоборудовании белорусских самолетов под ядерное оружие

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Фото: РИА Новости/Sputnik/Виктор Толочко
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Белорусские самолеты переоборудованы под ядерное оружие. Об этом 26 августа заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мы когда-то с (президентом России Владимиром) Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!» — приводит его слова «БелТА».

По словам белорусского лидера, страна готова адекватно ответить на угрозы со стороны Запада.

Путин и Лукашенко провели переговоры 25 июня в Санкт-Петербурге. Российский лидер сообщил, что Москва передаст Минску комплексы «Искандер-М», и предложил дооборудовать находящиеся на вооружении белорусской армии Су-25. В то же время Лукашенко уточнил, что белорусская сторона не требует передачи ядерных боеприпасов, но при этом заинтересован в модернизации самолетов под ядерные заряды.

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