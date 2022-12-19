Лукашенко констатировал ослабление потока новых санкций в отношении РФ и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что санкции против России и Белоруссии начинают затихать из-за того, что ограничения ударили по инициаторам «бумерангом».

«Важно (теперь уже всем это очевидно), что такие ограничения бумерангом больно ударили по их инициаторам. Причем страдают отнюдь не деятели, придумавшие санкции, а простые люди и бизнес. Это на совести тех, кто развязал сначала экономическую войну против наших стран, а затем и прокси-войну с Россией руками украинцев. Как уже теперь понятно, до последнего украинца», — отметил он по итогам прошедших в Минске российско-белорусских переговоров.

Лукашенко также добавил, что Россия и Белоруссия в данный момент достойно справляются с теми экономическими вызовами, которые перед ними возникают.

«Две тысячи двадцать второй год дает основания утверждать с пока осторожным оптимизмом, что мы справляемся — и довольно неплохо — с экономическими вызовами. Неожиданно для самих себя раскрываем тот наш огромный потенциал, который в иные времена просто не видели и не верили в него», — подчеркнул президент Белоруссии.

Тем не менее, он также отметил что для принятия важных решений важна скорость, и именно в этом и была суть прошедших в Минске переговоров.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин по итогом переговоров в Минске сообщил о том, что основные параметры по ценам на российские энергоресурсы для Белоруссии были согласованы. В свою очередь Лукашенко отметил, что республика получила выгодные условия цен на энергоносители.

19 декабря Путин прибыл в Минск на переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. Сообщалось, что главы государств намерены обсудить ряд вопросов в сфере экономики, а также региональные и международные проблемы и затронуть военные вопросы. Позднее глава РФ резюмировал, что переговоры прошли очень результативно.

Прежде в этот день официальный представитель Кремля Дмитрия Пескова подчеркнул, Белоруссия остается для России союзником номер один и ни одна из сторон никого не принуждает к интеграции, все действуют исходя из своих интересов.