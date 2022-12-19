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Путин заявил о согласовании главных параметров цен на энергоресурсы для Минска

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Фото: РИА Новости/Егор Еремов
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Президент России Владимир Путин 19 декабря заявил о том, что основные параметры по ценам на российские энергоресурсы для Белоруссии были согласованы.

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«Мы обсуждали ценовые параметры в сфере энергетики. Я думаю, что сейчас, когда мы с Александром Григорьевичем вдвоем, с глазу на глаз, беседовали, будем считать, что все основные параметры, в том числе и параметры чувствительные, по ценообразованию в сфере энергетики согласованы», — пояснил президент после завершения переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

Белорусский президент в свою очередь отметил, что Минск удовлетворен ценообразованием при поставках газа на ближайшие три года. По его словам, республика получила выгодные и фиксированные цены.

Ранее в этот день Путин прибыл в Минск на переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. Сообщалось, что главы государств намерены обсудить ряд вопросов в сфере экономики, а также региональные и международные проблемы и затронуть военные вопросы.

Позднее Путин отметил, что российско-белорусские переговоры прошли очень результативно, в то время как Лукашенко выразил уверенность, что люди оценят решения, которые были приняты в ходе этих переговоров.

На встрече Лукашенко заявил, что Москва и Минск открыты к диалогу, в том числе с Европой. Он отметил, что Белоруссия и Россия, несмотря на «некоторые шероховатости», находят ответы на все угрозы.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Белоруссия остается для России союзником номер один и ни одна из сторон никого не принуждает к интеграции, все действуют исходя из своих интересов.

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