Путин и Лукашенко провели переговоры в Минске в широком составе. Главное

В Минске 19 декабря прошли переговоры президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко в расширенном составе. В аэропорту российского лидера встречал лично глава республики. Переговоры глав двух государств начались уже по дороге во Дворец независимости, куда они направились в одной машине. В Минск Путин прибыл впервые за три года. Что обсуждали и о чем договорились президенты России и Белоруссии — в материале «Известий».

Экономика названа приоритетом в развитии российско-белорусских отношений

Еще за несколько дней до начала переговоров Лукашенко заявлял, что главной темой встречи станет экономика. По его словам, Белоруссия рассчитывает в 2023 году на равные с Россией цены на газ и планирует обсудить этот вопрос в Минске.

«Что касается экономики, то, как Александр Григорьевич и отметил, это наш приоритет. Поэтому мы должны сегодня подвести некоторые итоги и, если какие-то вопросы еще считаются нерешенными, найти эти решения. Мы, собственно говоря, и приехали, чтобы поискать и добиться искомого результата», — подтвердил в ходе встречи Владимир Путин.

Глава государства также заявил, что все экономические вопросы между странами решаются исходя из того, что Белоруссия не только добрый сосед, но и союзник России.

Кроме того, Путин отметил рост товарооборота РФ и Белоруссии. Он уточнил, что в 2021 году он достиг $38,5 млрд и вырос еще на 10% за 10 месяцев текущего года. По его словам, Москва и Минск могут выйти на товарооборот $40 млрд в 2022 году.

Российский лидер подчеркнул, что между Москвой и Минском развиваются промышленная кооперация в различных областях, а также сотрудничество в области сельского хозяйства.

Президенты обсудили создание единого оборонного пространства

В ходе сегодняшних переговоров лидеры двух стран уделили внимание и вопросам формирования единого оборонного пространства, обеспечению безопасности союзного государства и сотрудничеству в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с учетом того, что председательство в организации с 1 января перейдет к Белоруссии.

Путин, в частности, заявил о планах и Москвы и Минска сообща создавать новое вооружение и продолжать практику совместных военных учений.

«Напомню, что в рамках последовательной реализации общей военной доктрины России и Белоруссии ведется совместное военное планирование. Действует российско-белорусская региональная группировка войск. В настоящее время на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей нашей страны», — подчеркнул Путин.

По его словам, «создана и несет боевое дежурство единая система противовоздушной обороны». Кроме того, Путин допустил возможность подготовки экипажей белорусских военных самолетов, переоборудованных для применения боеприпасов со специальной боевой частью.

Лукашенко заявил об открытости Москвы и Минска к диалогу с другими странами

Белорусский президент отметил, что Белоруссия и Россия, несмотря на «некоторые шероховатости», открыты к диалогу, в том числе с Европой, и находят ответы на все угрозы.

«Считаю, что, несмотря на некоторые шероховатости, мы всё же находим эффективные ответы на различные вызовы и угрозы», — сказал он.

Укрепление же белорусско-российских связей, заявил Лукашенко, стало естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире, в которой «нас постоянно проверяли и проверяют на прочность». В то же время он обратил внимание на то, что санкции против России и Белоруссии начинают затихать из-за того, что ограничения ударили по самим их инициаторам «бумерангом».

«Надеюсь, что в скором времени там (в Европе. — Ред.) прислушаются к голосу разума и мы перейдем к конструктивному обсуждению как вопросов общей безопасности, так и будущего мироустройства», — добавил президент Белоруссии.

В свою очередь, Владимир Путин назвал «чушью» слухи о якобы «поглощении» Россией Белоруссии: это попытки недоброжелателей затормозить интеграционный процесс, чтобы не получить конкурентов, указал он.

Как заявил ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Белоруссия остается для России союзником номер один, и ни одна из сторон никого не принуждает к интеграции, все действуют, исходя из своих интересов.

Путин назвал результативными переговоры в Белоруссии

Встреча продлилась более двух с половиной часов. По словам российского лидера, он обсудил со своим коллегой основные вопросы двусторонних отношений, которые планировалось.

«В деловом и конструктивном ключе рассмотрены основные вопросы российско-белорусских отношений в сфере экономики, культурно-гуманитарной сфере, в области безопасности и обороны. Конечно, обсуждения прошли с учетом обстановки в мире, которая складывается в целом и в нашем регионе в частности», — добавил президент РФ.

Лукашенко, со своей стороны, выразил уверенность, что граждане двух государств оценят решения, которые были приняты в ходе переговоров.

«Только что по ходу мы подвели итог нашей работы в широком составе и обнаружили, что мы немножко отошли от правительственных вопросов. Но возместили наш долг и обсудили весь комплекс вопросов белорусско-российских отношений. <...> Две тысячи двадцать второй год дает основания утверждать с пока осторожным оптимизмом, что мы справляемся — и довольно неплохо — с экономическими вызовами. Неожиданно для самих себя раскрываем тот наш огромный потенциал, который в иные времена просто не видели и не верили в него», — резюмировал он.

Тем не менее, Лукашенко также отметил что для принятия важных решений важна скорость, и именно в этом и была суть прошедших в Минске переговоров.

О запланированных на 19 декабря переговорах лидеров в Минске изначально сообщила пресс-служба президента Белоруссии. Предполагалось, что после обсуждения основных вопросов лидеры продолжат общение в формате «один на один», а затем сделают заявления по итогам переговоров и ответят на вопросы представителей СМИ.

В Минск в понедельник вместе с президентом РФ также прибыли вице-премьер Алексей Оверчук, глава Минобороны Сергей Шойгу, руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов и помощник президента РФ Юрий Ушаков.