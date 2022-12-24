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В МИД РФ назвали задачу совместной российско-белорусской группировки войск

Замглавы МИД РФ Галузин заявил, что задача российско-белорусской группировки войск — дать отпор врагу
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Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ
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Совместная группировка России и Белоруссии имеет задачу защищать территорию Союзного государства в случае возможного вторжения. Об этом 24 декабря заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

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«Задача совместной российско-белорусской группировки войск — при необходимости дать отпор потенциальному противнику в случае вторжения на территорию союзной нам Белоруссии», — цитирует дипломата «РИА Новости».

Галузин напомнил, что по военной доктрине Союзного государства применение вооруженной силы против любой страны-участницы «рассматривается как посягательство на Союзное государство в целом».

Ответные меры остаются на усмотрение руководства России и Белоруссии, заключил он.

Ранее, 22 декабря, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия видит готовность со стороны соседних стран проявить к республике агрессию и Минск не исключает, что она может быть развернута.

Президент России Владимир Путин 19 декабря провел встречу с Лукашенко, в ходе которой обсуждались вопросы двусторонних отношений в области безопасности, обороны и экономики.

Путин заявил, что Россия продолжит готовить экипажи самолетов Белоруссии, несущих ядерные боеприпасы. По его словам, самолеты остались у Минска с советских времен.

По итогам российско-белорусских переговоров стало также известно, что Белоруссия поставила на боевое дежурство системы С-400 и комплексы «Искандер», полученные от России.

До этого, 11 декабря, начальник генштаба ВС Белоруссии, первый замминистра обороны Виктор Гулевич заявил, что наибольшую тревогу у Минска вызывает граница с Украиной. По его словам, погранслужба республики фиксирует нарушение границы двух стран с украинской стороны.

Так, например, 19 ноября вооруженный украинский военнослужащий незаконно перешел границу и зашел на территорию Белоруссии. Он осуществлял фото- и видеосъемку местности на белорусской территории, а также «искал или устанавливал что-то в снегу». По факту произошедшего Минск проводит проверку.

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