Три учения ОДКБ из четырех пройдут в сентябре в Белоруссии

Три учения из четырех, которые ежегодно проводятся Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в 2023 году планируется провести в Белоруссии. Об этом сообщил в воскресенье, 15 января, первый заместитель госсекретаря Совета безопасности республики Павел Муравейко.

«Это учения «Взаимодействие» коллективных сил оперативного реагирования, учения «Поиск» разведывательных подразделений, учения «Эшелон» — тыловых. Это всё пройдет на территории нашей страны в сентябре», — сказал Муравейко в интервью телеканалу СТВ.

Он отметил, что для проведения учений будут задействованы аэродромы и полигоны на территории Белоруссии, где плечом к плечу будут действовать авиационные воинские части белорусских и российских подразделений.

Муравейко подчеркнул, что учения носят исключительно оборонительный характер. По его словам, на них будут отрабатываться вопросы ведения воздушной разведки, отражения ударов средств воздушного нападения, авиационного прикрытия важных объектов и коммуникаций.

В Совбезе также сообщили, что в 2023 году в период председательства Минска в организации предусматривается проведение международной конференции по евразийской безопасности. Кроме того, в Белоруссии состоится встреча на уровне министров иностранных дел, министров обороны, секретарей Совета безопасности по линии ОДКБ – КНР.

Ранее, 13 января, директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что совместные учения России и Белоруссии носят оборонительный характер и призваны отбить у потенциальных противников охоту к эскалации. В пресс-службе белорусского оборонного ведомства, в свою очередь, рассказали, что артиллерийские подразделения региональной группировки войск Белоруссии и России приводятся в готовность к выполнению задач в рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания.

Также сообщалось, что в рамках военного сотрудничества в текущем году в РФ запланировано проведение восьми международных учений.

Организация Договора о коллективной безопасности — военно-политический союз, созданный государствами СНГ для стабилизации обстановки в странах-партнерах. В ОДКБ состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан.