Реклама
Прямой эфир
Новости компаний
В России запустили первый облигационный паевой фонд в юанях
Общество
Союз журналистов России не получал сообщений об исключении из МФЖ
Спорт
В Латвии заявили о намерении бойкотировать Олимпийские игры при участии России
Мир
Лавров указал на признание Западом прикрытия подготовки к войне Минскими соглашениями
Мир
Сторонник Саакашвили сообщил о его переводе в реанимацию
Мир
Лавров сообщил о полученном послании по Украине от Блинкена
Политика
Путин рекомендовал ГД ускорить рассмотрение проекта об обезличивании персональных данных
Политика
В регионах России с желтым уровнем угрозы терактов введут досмотр машин
Мир
В Нюрнберге проходит массовый митинг против поставок Украине танков
Мир
В Броварах Киевской области вручили повестки всем мужчинам городского совета
Мир
Парламент Турции не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО
Общество
Путин назначил Евгения Аношина помощником секретаря Совбеза России

Сторонник Саакашвили сообщил о его переводе в реанимацию

Член партии «Единое национальное движение» Чиладзе: Саакашвили переводят из палаты в реанимацию
0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили переводят из палаты в реанимацию, заявил 31 января член основанной экс-главой государства оппозиционной партии «Единое национальное движение» Георгий Чиладзе.

Революция угроз: Саакашвили стал причиной ухудшения отношений между Грузией и ЕС
В Тбилиси опасаются возможности нового переворота

По его словам, Саакашвили находится в критическом состоянии

«Для того чтобы сохранить жизненно важные показатели, необходимо, чтобы он находился в реанимационном отделении», — сказал он журналистам.

Вместе с этим информацию о переводе Саакашвили в реанимацию не подтверждает глава клиники «Вивамед» Нино Надирадзе.

«Саакашвили пока никуда не переводят. Когда решим, сообщим. Пока нет», — цитирует ее «Sputnik Грузия» в своем Telegram-канале.

Родственники Саакашвили пока не комментировала «резкое ухудшение» состояния его здоровья.

11 января мать экс-президента Грузии рассказала, что ее сыну ставят новые диагнозы. Она выразила опасения, что он «в любую минуту может умереть» у нее на руках.

Семья Саакашвили и независимый медцентр «Эмпатия» время от время заявляют, что в организме политика находят тяжелые металлы. Например, в декабре прошлого года сообщалось, что в анализах у него обнаружили ртуть, мышьяк, талий, свинец, висмут и барий. Однако позднее эту информацию опроверг глава медицинского департамента специальной пенитенциарной службы минюста Грузии Малхаз Урткмелидзе. По его словам, в организме Саакашвили не было обнаружено отравляющих веществ, превышающих норму.

В том же месяце глава минздрава Грузии Зураб Азарашвили заявил, что Саакашвили отказался проходить токсикологические исследования без участия в экспертизе иностранных специалистов.

Бывший глава государства был задержан 1 октября 2021 года в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

Также политик заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и о погроме телекомпании «Имеди».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023