Сторонник Саакашвили сообщил о его переводе в реанимацию

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили переводят из палаты в реанимацию, заявил 31 января член основанной экс-главой государства оппозиционной партии «Единое национальное движение» Георгий Чиладзе.

По его словам, Саакашвили находится в критическом состоянии

«Для того чтобы сохранить жизненно важные показатели, необходимо, чтобы он находился в реанимационном отделении», — сказал он журналистам.

Вместе с этим информацию о переводе Саакашвили в реанимацию не подтверждает глава клиники «Вивамед» Нино Надирадзе.

«Саакашвили пока никуда не переводят. Когда решим, сообщим. Пока нет», — цитирует ее «Sputnik Грузия» в своем Telegram-канале.

Родственники Саакашвили пока не комментировала «резкое ухудшение» состояния его здоровья.

11 января мать экс-президента Грузии рассказала, что ее сыну ставят новые диагнозы. Она выразила опасения, что он «в любую минуту может умереть» у нее на руках.

Семья Саакашвили и независимый медцентр «Эмпатия» время от время заявляют, что в организме политика находят тяжелые металлы. Например, в декабре прошлого года сообщалось, что в анализах у него обнаружили ртуть, мышьяк, талий, свинец, висмут и барий. Однако позднее эту информацию опроверг глава медицинского департамента специальной пенитенциарной службы минюста Грузии Малхаз Урткмелидзе. По его словам, в организме Саакашвили не было обнаружено отравляющих веществ, превышающих норму.

В том же месяце глава минздрава Грузии Зураб Азарашвили заявил, что Саакашвили отказался проходить токсикологические исследования без участия в экспертизе иностранных специалистов.

Бывший глава государства был задержан 1 октября 2021 года в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

Также политик заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и о погроме телекомпании «Имеди».