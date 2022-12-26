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Саакашвили отказался сдавать тесты на отравление без участия западных медиков

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Фото: РИА Новости/Sputnik
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказывается проходить токсикологические исследования без участия в экспертизе иностранных специалистов. Об этом 26 декабря заявил глава грузинского минздрава Зураб Азарашвили.

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«Он отказывается от проведения, в частности, токсикологических исследований грузинскими экспертами из бюро «Самхараули» и настаивает на проведение экспертизы зарубежными врачами», — сказал Азарашвили на брифинге.

В мае Саакашвили поместили в клинику «Вивамед» в Тбилиси. В ноябре его мать Гиули Аласания рассказала о найденных в организме сына тяжелых металлах. Незадолго до этого сообщалось о резком ухудшении здоровья Саакашвили. В частности, адвокат политика рассказал, что у него атрофированы мышцы левой руки.

19 декабря руководитель грузинского медицинского центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани рассказала, что в анализах Саакашвили нашли ртуть, мышьяк, талий, свинец, висмут и барий. По ее словам, экс-президенту необходимо в срочном порядке провести дезинтоксикацию организма, однако в грузинских медучреждениях такую процедуру сделать невозможно.

Однако 21 декабря глава медицинского департамента специальной пенитенциарной службы минюста страны Малхаз Урткмелидзе сообщил, что в организме Саакашвили не обнаружено отравляющих веществ, превышающих норму.

Саакашвили был задержан 1 октября 2021 года в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

Также политик заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и о погроме телекомпании «Имеди».

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