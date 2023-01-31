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Euraktiv отметили невозможность быстрого решения о вступлении Украины в ЕС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Быстрого решения о вступлении Украины в Евросоюз на саммите «Украина – Евросоюз» в Киеве ждать не следует. Об этом 31 января сообщает издание Euraktiv.

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«Несмотря на решение предоставить Киеву статус кандидата в июне прошлого года, перспектива вступления Украины в ближайшее время остается маловероятной», — сообщает издание.

Автор публикации также приводит слова ряда европейских дипломатов, которые убеждены, что более скептично настроенные государства — участники союза, такие как Франция, Германия, Испания, Нидерланды, Португалия, Дания и Бельгия, не склонны доверять оптимистичным утверждениям о том, что Украина уже готова стать частью ЕС.

Саммит пройдет в Киеве 3 февраля. Ожидается, что на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским приедут президент Европейского совета Шарль Мишель, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Согласно коммюнике, лидеры Евросоюза и Украины намерены подтвердить факт того, что будущее страны неразрывно связано с евроинтеграцией.

В качестве дополнительных тем, которые планируется обсудить на саммите, названы вопросы беспошлинного доступа для украинского экспорта, доступа к зоне, свободной от роуминга, а также включение в единую зону платежей в евро.

Ранее, 30 января, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что его страна рассчитывает вступить в ЕС в течение ближайших двух лет. Шмыгаль надеется, что во время встречи Киеву удастся достичь, в частности, прогресса по соглашению о приостановке таможенных пошлин на год и включении страны в зону мобильного роуминга Евросоюза.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. В апреле Киев передал в Евросоюз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.

В июне Европейский совет согласовал Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. Решение принимали главы государств и правительств 27 стран ЕС на саммите в Брюсселе.

В декабре сообщалось, что Верховная рада приняла все законопроекты, которые необходимы для выполнения страной рекомендаций ЕК для предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Среди них, в частности, был законопроект о реформе Конституционного суда Украины.

Однако еврокомиссар Оливер Вархели заявил, что Украине потребуется больше года или двух на подготовку к вступлению в ЕС.

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