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В МИД России осудили атаки беспилотников на оборонное предприятие в Иране

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова 30 января заявила, что Москва осуждает атаки беспилотников на одно из оборонных предприятий Ирана. Ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

«Решительно осуждаем любые провокационные акции, потенциально способные спровоцировать неконтролируемую эскалацию напряженности в и так далеко не спокойном регионе», — сказала она.

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Захарова добавила, что подобные деструктивные действия могут привести к непредсказуемым последствиям для мира.

Мощный взрыв прогремел на военном заводе в Исфахане в ночь на 29 января. Позже посольство России в Иране уточнило, что объект атаковали беспилотники.

Телеканал Al Arabiya заявил, что удар по заводу нанесли США и «еще одна страна». Иранское агентство IRNA обвинило Израиль в медиаатаке на фоне происшествий в Иране.

Официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что вооруженные силы США не участвовали в ударах по Ирану, а МИД Израиля отказался комментировать данный инцидент.

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