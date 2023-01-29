Al Arabiya сообщила о причастности США к атаке на завод боеприпасов в Иране

Удар по военному заводу по производству боеприпасов в городе Исфахане нанесли США и «еще одна страна». Об этом в воскресенье, 29 января, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Сообщается, что целью атаки был склад с баллистическими ракетами

«Удар был призван «продемонстрировать Ирану и России» готовность США противодействовать строительству заводов «по производству и экспорту баллистического оружия», — говорится в сообщении.

О какой еще стране помимо США идет речь, не сообщается. При этом телеканал отмечает, что Израиль не участвовал в операции.

Мощный взрыв прогремел на военном заводе в Исфахане в ночь на 29 января. Представитель службы безопасности завода заявил, что жертв при взрыве нет. Отмечалось, что атака нанесла незначительные повреждения.

Посольство России в Иране сообщило, что вечером 28 января около 23:30 на завод была произведена атака с применением беспилотников. Уточнялось, что в результате работы системы противовоздушной обороны (ПВО) один дрон был сбит, еще два аппарата перехвачены и уничтожены. В посольстве отметили, что информации о пострадавших гражданах РФ в результате этого инцидента не поступало.

Власти Ирана начали расследование причин взрыва.