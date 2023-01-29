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Власти Ирана начали расследование причин взрыва на объекте минобороны

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Фото: AP/ Ebrahim Noroozi
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Власти Ирана начали расследование причин взрыва на объекте минобороны — заводе по производству боеприпасов в городе Исфахане. Об этом в воскресенье, 29 января сообщает агентство IRNA.

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«Пострадавших в результате инцидента не выявлено, начато расследование причин произошедшего», — говорится в сообщении.

Отмечается, что три члена комиссии парламента Ирана по национальной безопасности Хейдари планируют посетить место взрыва.

Мощный взрыв прогремел на военном заводе в Исфахане в ночь на 29 января. Представитель службы безопасности завода заявил, что жертв при взрыве нет. Отмечалось, что атака нанесла незначительные повреждения.

Посольство России в Иране сообщило, что вечером 28 января около 23:30 на завод была произведена атака с применением беспилотников. Уточнялось, что в результате работы системы противовоздушной обороны (ПВО) один дрон был сбит, еще два аппарата перехвачены и уничтожены.

В посольстве отметили, что информации о пострадавших гражданах РФ в результате этого инцидента не поступало.

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