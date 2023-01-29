Мощный взрыв прогремел в иранском городе Исфахан

Несколько взрывов прогремело в Иране в ночь на 29 января. На военном заводе в городе Исфахан был слышен громкий взрыв, сообщает Reuters.

Представитель службы безопасности военного завода заявил, что жертв при взрыве на заводе по производству боеприпасов минобороны Ирана нет, приводит агентство сообщение иранской гостелекомпании IRIB.

Агентство IRNA передало сообщение военного ведомства, согласно которому неудачная атака беспилотников произошла в 23:30 (22:30 мск) на один из центров минобороны. Один беспилотник был сбит комплексом ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались.



Отмечается, что атака не привела к человеческим жертвам и нанесла незначительные повреждения.

В этот же день в городе Азаршахр произошел взрыв, за которым последовал пожар, на промышленном предприятии по производству моторного масла. Уточняется, что загорелось несколько резервуаров с топливом.