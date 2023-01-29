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Посольство РФ в Иране прокомментировало взрыв на заводе в Исфахане

Посольство РФ: информации о пострадавших среди российских граждан не поступало
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Фото: соцсети
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Посольство России в Иране дало комментарий по поводу взрыва на заводе министерства обороны в Исфахане. Заявление размещено в Telegram-канале дипведомства в воскресенье, 29 января.

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В первую очередь в дипведомстве сообщили, что ориентируются на официальное заявление министерства обороны и поддержки Вооруженных сил (ВС) Ирана о том, что вечером 28 января около 23:30 была произведена атака с применением беспилотников на один из производственных объектов этого ведомства в городе Исфахан.

Уточняется, что в результате работы системы противовоздушной обороны (ПВО) один дрон был сбит, еще два аппарата перехвачены и уничтожены.

Информации о пострадавших гражданах РФ в результате этого инцидента не поступало.

«Информации о пострадавших среди российских граждан не поступало. Все российские загранучреждения в Иране работают в штатном режиме», — сообщили дипломаты.

В посольстве добавили, что продолжают внимательно следить за ситуацией и находиться на связи с другими российскими организациями в Иране.

«Внимательно анализируем сообщения СМИ о подобных инцидентах в других городах Ирана. Находимся в постоянном контакте с генконсульствами РФ в Реште и Исфахане, а также другими росорганизациями», — сказали в ведомстве.

Мощный взрыв прогремел на военном заводе в Исфахане ранее в этот день. Представитель службы безопасности завода заявил, что жертв при взрыве на заводе по производству боеприпасов минобороны Ирана нет.

Отмечалось, что атака нанесла незначительные повреждения.

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