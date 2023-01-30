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В Пентагоне заявили о непричастности к ударам в Иране

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Фото: Соцсети
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США не участвовали в нанесении ударов по объектам в Иране. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в воскресенье, 29 января.

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Как передает агентство Reuters, от дальнейших комментариев Райдер отказался.

Мощный взрыв прогремел на военном заводе в Исфахане в ночь на 29 января. Отмечалось, что жертв в результате произошедшего нет. Власти Ирана начали расследование причин взрыва.

Посольство России в Иране сообщило, что вечером 28 января около 23:30 на завод была произведена атака с применением беспилотников. Уточнялось, что в результате работы системы противовоздушной обороны один дрон был сбит, еще два аппарата перехвачены и уничтожены.

Телеканал Al Arabiya заявил, что удар заводу нанесли США и «еще одна страна». По данным телеканала, удар был призван «продемонстрировать Ирану и России» готовность США противодействовать строительству заводов «по производству и экспорту баллистического оружия».

29 января газета The Wall Street Journal сообщила, что Израиль нанес удар беспилотником по оборонному комплексу в Иране, поскольку вместе с США пытаются сдержать ядерные и военные амбиции Тегерана. Иран заявил, что его средства ПВО сбили один из беспилотников, в то время как два других взорвались над складом, причинив незначительный ущерб крыше.

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