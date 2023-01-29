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WSJ заявила об ответственности Израиля за атаку на военный завод в Исфахане

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Фото: REUTERS/WANA NEWS AGENCY
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Израиль нанес удар беспилотником по оборонному комплексу в Иране, поскольку вместе с США пытаются сдержать ядерные и военные амбиции Тегерана, пишет 29 января The Wall Street Journal со ссылкой на знакомых с операцией американских чиновников.

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«Иранские официальные лица заявили, что противовоздушная оборона страны отразила попытку нападения трех небольших квадрокоптеров на завод по производству боеприпасов в городе Исфахан, рядом с объектом, принадлежащим Иранскому центру космических исследований, против которого США выдвинули санкции за его работу над иранской программой создания баллистических ракет», — пишет газета.

Иран заявил, что его средства ПВО сбили один из беспилотников, в то время как два других взорвались над складом, причинив незначительный ущерб крыше. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан назвал взрыв трусливым нападением.

«Такие действия не могут повлиять на решимость и намерения наших экспертов в отношении мирного ядерного прогресса», — сказал он.

Израильские военные отказались от комментариев.

Мощный взрыв прогремел на военном заводе в Исфахане в ночь на 29 января. Отмечалось, что жертв в результате произошедшего нет. Власти Ирана начали расследование причин взрыва.

Посольство России в Иране сообщило, что вечером 28 января около 23:30 на завод была произведена атака с применением беспилотников. Уточнялось, что в результате работы системы противовоздушной обороны (ПВО) один дрон был сбит, еще два аппарата перехвачены и уничтожены.

Телеканал Al Arabiya заявил, что удар заводу нанесли США и «еще одна страна». По данным телеканала, удар был призван «продемонстрировать Ирану и России» готовность США противодействовать строительству заводов «по производству и экспорту баллистического оружия».

В свою очередь, иранское агентство IRNA обвинило Израиль в медиаатаке на фоне происшествий в Иране. По данным СМИ, Израиль якобы попытался связать атаку дронов на завод с землетрясением и взрывом на заводе моторных масел в городе Азаршахр для дестабилизации ситуации в стране.

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