Иранское СМИ обвинило Израиль в медиа-атаке на фоне происшествий в Иране

На фоне происшествий в Иране — мощного землетрясения, взрыва на заводе моторных масел, а также атаки дронов на завод минобороны в Исфахане — Израиль сформировал медиа-атаку и попытался связать эти события для дестабилизации ситуации в стране. Об этом заявило 29 января иранское агентство IRNA.

«Была сформирована медиа-атака, чтобы широко показать и связать безуспешное нападение дронов на комплекс минобороны с атаками и событиями, якобы произошедшими в других провинциальных центрах», — говорится в сообщении.

Под другими событиями, в частности, подразумеваются мощное землетрясение на северо-западе Ирана в районе города Хой, а также взрыв и последовавший за ним пожар на заводе моторных масел в городе Азаршахр.

Агентство подчеркивает, что все сообщения, появившиеся в социальных сетях и СМИ о взрывах в иранских городах, таких как Альборз, Хамадан, Кередж, являются недостоверными. Их пытался распространить в интернете Израиль, но ему это не удалось, отметило IRNA.

29 января телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что целью атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на объект минобороны Ирана был склад с баллистическими ракетами. Власти Ирана начали расследование причин взрыва на заводе по производству боеприпасов в Исфахане. Мощный взрыв прогремел на военном заводе в ночь на 29 января.

В свою очередь посольство России в Иране сообщило, что вечером 28 января около 23:30 на завод в Исфакане была произведена атака с применением беспилотников. Уточнялось, что в результате работы системы противовоздушной обороны (ПВО) один дрон был сбит, еще два аппарата перехвачены и уничтожены. Информации о пострадавших гражданах РФ в результате этого инцидента не поступало.

Также в этот день представитель службы ЧС иранской провинции Западный Азербайджан Моджтаба Халиди сообщил, что в результате землетрясения магнитудой 5,9 в Иране пострадали минимум 973 человека, трое погибли. Землетрясение произошло в северо-западной части государства 28 января примерно в 21:44 по местному времени (21:14 мск), эпицентр располагался в 23 км к юго-востоку от города Хой.