МИД Израиля отказался комментировать атаку на военный завод в иранском Исфахане

МИД Израиля в воскресенье, 29 января, отказался комментировать атаку на военный завод в иранском Исфахане.

«Мы не даем комментариев по этой теме», — сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства ТАСС.

Мощный взрыв прогремел на военном заводе в Исфахане в ночь на 29 января. Отмечалось, что жертв при взрыве нет, также информации о пострадавших гражданах РФ в результате этого инцидента не поступало. Власти Ирана начали расследование причин взрыва.

Посольство России в Иране сообщило, что вечером 28 января около 23:30 на завод была произведена атака с применением беспилотников. Уточнялось, что в результате работы системы противовоздушной обороны (ПВО) один дрон был сбит, еще два аппарата перехвачены и уничтожены.

Телеканал Al Arabiya сообщил, что удар заводу нанесли США и «еще одна страна». Сообщается, что удар был призван «продемонстрировать Ирану и России» готовность США противодействовать строительству заводов «по производству и экспорту баллистического оружия».

В свою очередь, иранское агентство IRNA обвинило Израиль в медиаатаке на фоне происшествий в Иране. По данным СМИ, Израиль якобы попытался связать атаку дронов на завод с землетрясением и взрывом на заводе моторных масел в городе Азаршахр для дестабилизации ситуации в стране.