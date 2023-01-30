Российская армия по всем направлениями выдавливает ВСУ с территории ДНР

Российская армия выдавливает ВСУ с территории Донецкой Республики по всем направлениям: от Угледара до Артемовска и Соледара, которые находятся к северо-западу от Донецка. Об этом 30 января сообщил военный корреспондент «Известий» Денис Кулага после разговора с одним из подразделений штурмовиков.

Военкор рассказал, что темп наступления невысокий, так как украинские боевики давно превратили каждый город в мощный укрепрайон. Из-за этого штурмовые отряды иногда вынуждены действовать нестандартно, как это было в Соледаре. Кулага также добавил, что ВСУ до сих пор мстят за свое поражение и стреляют по окраинам города.

По его словам, ВСУ были готовы удержать город любой ценой, не щадили ни своих, ни чужих.

«Люди сидели в подвалах, и при зачистке домов нашим бойцам приходилось также отвлекаться на это. Выводили максимально быстро», — говорит журналист.

Потеря Соледара стала не просто поражением ВСУ. Украинские подразделения не выдерживают натиска и на соседних направлениях, где их также атакуют российские силы.

«Орудие бьет в направлении населенного пункта Торское. Здесь важное замечание: если всего неделю назад данные расчеты просто преграждали путь контратакам со стороны ВСУ, то теперь наоборот расчищают путь для нашей пехоты», — объясняет Кулага.

28 января Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что подразделения Южной группировки войск в ходе наступательных действий заняли более выгодные позиции на донецком направлении.

Днем ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российская армия закрепилась на юго-востоке и востоке Угледара.

В тот же день врио главы республики Денис Пушилин заявил, что взятие под контроль этого населенного пункта обеспечит российским войскам выход уже на красноармейское и кураховское направления. По словам Пушилина, это может в корне поменять расклад сил на фронте.

26 января Кимаковский сообщил, что российские силы закрепились на окраинах Угледара и продолжают вести там бои. Тогда же советник Гагин сообщил, что российские войска взяли под контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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