Реклама
Прямой эфир
Общество
Две трети российских специалистов задумались о смене места работы в 2023 году
Мир
Посольство РФ выразило соболезнования в связи с жертвами землетрясения в Иране
Мир
Зеленский назвал жесткой ситуацию под Артемовском и Угледаром
Мир
Блинкен выразил обеспокоенность США якобы поставляемыми России иранскими БПЛА
Экономика
Минэк внесет в ГД законопроект о трансформации процедуры внесудебного банкротства в ближайшие полгода
Мир
Конгрессвумен заявила об угрозе лишить доллар статуса мировой валюты из-за Украины
Мир
Выступившая против санкций для РФ партия Австрии заняла второе место на выборах
Мир
Ведущая Welt перепутала Красную армию с организацией немецких радикалов
Мир
«Русская весна» сообщила об уничтожении бригады ВСУ на запорожском направлении
Общество
Умер создатель кота Леопольда художник Вячеслав Назарук
Мир
Шольц исключил возможность поставок истребителей на Украину
Общество
Гендиректор «Аэрофлота» рассказал о расширении парка российских самолетов
Сюжет:

Российская армия по всем направлениями выдавливает ВСУ с территории ДНР

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская армия выдавливает ВСУ с территории Донецкой Республики по всем направлениям: от Угледара до Артемовска и Соледара, которые находятся к северо-западу от Донецка. Об этом 30 января сообщил военный корреспондент «Известий» Денис Кулага после разговора с одним из подразделений штурмовиков.

«Закрыть вопрос с победой в Угледаре»
Корреспонденты «Известий» — о том, как проходит штурм стратегически важного города на донецком направлении

Военкор рассказал, что темп наступления невысокий, так как украинские боевики давно превратили каждый город в мощный укрепрайон. Из-за этого штурмовые отряды иногда вынуждены действовать нестандартно, как это было в Соледаре. Кулага также добавил, что ВСУ до сих пор мстят за свое поражение и стреляют по окраинам города.

По его словам, ВСУ были готовы удержать город любой ценой, не щадили ни своих, ни чужих.

«Люди сидели в подвалах, и при зачистке домов нашим бойцам приходилось также отвлекаться на это. Выводили максимально быстро», — говорит журналист.

Потеря Соледара стала не просто поражением ВСУ. Украинские подразделения не выдерживают натиска и на соседних направлениях, где их также атакуют российские силы.

«Орудие бьет в направлении населенного пункта Торское. Здесь важное замечание: если всего неделю назад данные расчеты просто преграждали путь контратакам со стороны ВСУ, то теперь наоборот расчищают путь для нашей пехоты», — объясняет Кулага.

28 января Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что подразделения Южной группировки войск в ходе наступательных действий заняли более выгодные позиции на донецком направлении.

Днем ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российская армия закрепилась на юго-востоке и востоке Угледара.

В тот же день врио главы республики Денис Пушилин заявил, что взятие под контроль этого населенного пункта обеспечит российским войскам выход уже на красноармейское и кураховское направления. По словам Пушилина, это может в корне поменять расклад сил на фронте.

26 января Кимаковский сообщил, что российские силы закрепились на окраинах Угледара и продолжают вести там бои. Тогда же советник Гагин сообщил, что российские войска взяли под контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023