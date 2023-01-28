ВС РФ в ходе наступления заняли более выгодные позиции на донецком направлении
Подразделения Южной группировки войск в ходе наступательных действий заняли более выгодные позиции на донецком направлении. Об этом в субботу, 28 января, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«За сутки на данном направлении уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, установка РСЗО «Град», — отметил он.
Также была ликвидирована самоходная артиллерийская установка «Пион», гаубица «Гиацинт-Б», две гаубицы «МСТА-Б» и артиллерийская система М-777.
Кроме того, ВС РФ продолжили наступление на южнодонецком и запорожском направлениях. Российские военные нанесли удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районах Угледара, Новоселки и Новомайорского Донецкой Народной Республики (ДНР).
Днем ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российская армия закрепилась на юго-востоке и востоке Угледара.
В тот же день врио главы республики Денис Пушилин заявил, что взятие под контроль этого населенного пункта обеспечит российским войскам выход уже на красноармейское и кураховское направления. По словам Пушилина, это может в корне поменять расклад сил на фронте.
26 января Кимаковский сообщил, что российские силы закрепились на окраинах Угледара и продолжают вести там бои. Тогда же советник Гагин сообщил, что российские войска взяли под контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар.
Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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