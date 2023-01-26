В ДНР заявили о взятии под контроль трассы из Покровского в Угледар

Российские войска взяли под контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар. Об этом 26 января сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

Гагин добавил, что российские подразделения занимают новые позиции на подступах к городу.

Он также подчеркнул, что установление российским силами контроля над Угледаром позволит остановить снабжение боеприпасами группировку украинских боевиков, которая обстреливает Донецк.

О том, что силы РФ закрепились на окраинах Угледара и продолжают вести там бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ), стало известно ранее 26 января. По словам советника врио главы ДНР Игоря Кимаковского, противник предпринимает попытки контратаки, но в регионе работает российская артиллерия.

24 января военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что армия России активно идет в наступление сразу по нескольким направлениям в зоне специальной военной операции (СВО). Он отметил продвижение в сторону Угледара, Красногоровки, Новомихайловки, Курахово и Артемовска (украинское название — Бахмут).

В тот же день председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о вскрытии позиций украинских боевиков в Запорожской области в результате наступательных действий российских войск. Он добавил, что линия соприкосновения постепенно сдвигается на север.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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