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Российские силы вошли в Угледар

В ДНР заявили, что российские силы вошли в Угледар и закрепились на окраинах
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российские силы закрепились на окраинах Угледара и продолжают вести там бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 26 января, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала «Соловьев Live».

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«Вошли и закрепились на окраинах [Угледара], тем самым сковывают силы противника. Наша артиллерия работает по противнику, который пробует контратаковать», — сказал он.

Накануне были опубликованы кадры пораженных украинских огневых позиций под Угледаром. На видео запечатлено, как российские военные проезжают мимо пустого поля, на котором ранее располагался противник, вдалеке виднеется столб дыма.

24 января военный корреспондент Александр Сладков заявил об активном наступлении армии России на артемовском и авдеевском направлениях. Также он отметил, что идет продвижение в сторону Угледара, Красногоровки, Новомихайловки, Курахова и Артемовска (украинское название — Бахмут).

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в среду заявил, что ЧВК «Вагнер» продвигается также в Артемовске. Он отметил, что в городе продолжаются жесткие боевые действия.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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