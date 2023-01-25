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Опубликованы кадры пораженных огневых позиций ВСУ под Угледаром

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Опубликованы кадры пораженных огневых позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации России по защите Донбасса.

На кадрах видно, как российские военные проезжают мимо пустого поля, на котором ранее располагались позиции ВСУ под Угледаром (ДНР). Вдалеке виднеются столбы дыма.

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Ранее в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские войска продвинулись в направлении Гуляйполя на пологовском участке линии боевого соприкосновения в Запорожской области и взяли под контроль несколько опорных пунктов.

24 января в Минобороны РФ сообщили, что в зоне проведения СВО на донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия, нанесено поражение украинским десантникам в районе Северска в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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