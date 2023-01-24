Войска РФ нанесли поражение десантникам ВСУ в районе Северска в ДНР

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия, нанесено поражение украинским десантникам в районе Северска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил во вторник, 24 января, на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении продолжены наступательные действия подразделений Южного военного округа. Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение подразделениям 25-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Северск», — сказал Конашенков.

Он уточнил, что на этом направлении общие потери украинской стороны составили до 50 военнослужащих. Так были уничтожены два пикапа, бронетранспортер, боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» и гаубица «Мста-Б».

Конашенков также рассказал об успехах российских войск на Купянском направлении, на котором было ликвидировано более 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и автомобиль.

В этот же день врио главы региона Денис Пушилин сообщил об окончании зачистки Краснопольевки в ДНР. Он отметил, что данный населенный пункт являлся важным с точки зрения перекрытия снабжения противника.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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