Населенный пункт Краснопольевка, расположенный на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), полностью зачищен от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 24 января рассказал врио главы региона Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

«Краснопольевка защищена, она важной являлась для перекрытия снабжения противника», — рассказал он.

Ранее, 23 января, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил о том, что на донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов освободили населенный пункт Краснополье в ДНР. Известно, что освобождение города осуществлялось при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа.

До этого, 21 января, о взятии Краснополья под контроль ВС РФ сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

12 января российские силы завершили операцию по освобождению Соледара. В Минобороны отмечали, что этот город имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на донецком направлении.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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