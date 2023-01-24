Власти Запорожской области сообщили о вскрытии позиций украинских боевиков

Позиции украинских войск вскрыты в результате наступательных действий российской армии в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов во вторник, 24 января.

«Наша армия продолжает разведку боем в Запорожской области. Уже вскрыты позиции украинских войск на первой, а также частично на второй и третьей линиях обороны», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Рогов отметил, что линия соприкосновения постепенно движется к северу области благодаря тактическим успехам российской армии.

Ранее, 22 января, стало известно о том, что подразделения Восточного военного округа заняли более выгодные рубежи и позиции на запорожском направлении. За сутки на данном направлении были ликвидированы около 85 украинских солдат. Также были уничтожены боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, пикап, две гаубицы Д-20 и гаубица Д-30.

В тот же день военный корреспондент «Известий» Роман Польшаков сообщил, что российские военные продвинулись примерно на 4–5 км на запорожском направлении и подходят к Орехову.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Запорожская область наряду с Луганской и Донецкой народными республиками, а также Херсонской областью вернулась в состав РФ по итогам осенних референдумов.

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