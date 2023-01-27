Пушилин предрек смену расклада сил на линии соприкосновения после взятия Угледара

Взятие Угледара поспособствует выходу российских войск на красноармейское и кураховское направления, что в корне может поменять расклад сил на линии соприкосновения. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в пятницу, 27 января.

«Ждем хороших новостей из Угледара. Окружение и последующее освобождение этого города решает многие задачи. Взятие под контроль этого населенного пункта обеспечит нашим войскам выход уже на красноармейское и кураховское направления. А это уже может в корне поменять расклад сил на [линии соприкосновения]», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Глава ДНР также добавил, что Угледар вскоре «может стать новым, очень важным для нас успехом».

За день до этого, Корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань рассказал, как обстоит ситуация на оборонительных линиях у российских военных на угледарском направлении в Донецкой республике. По его словам, бои уже идут под самим Угледаром. Основные действия развернулись в направлении Павловки с южного и западного направлений.

Ранее в этот день советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские силы закрепились на окраинах Угледара и продолжают вести там бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Военный эксперт Алексей Леонков заявил «Известиям», что полное освобождение Угледара — это вопрос времени. По его словам, город находится на господствующей высоте, что осложняет действия армии.

Накануне были опубликованы кадры пораженных украинских огневых позиций под Угледаром. На видео запечатлено, как российские военные проезжают мимо пустого поля, на котором ранее располагался противник, вдалеке виднеется столб дыма.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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