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Военный эксперт назвал вопросом времени освобождение Угледара

Военный эксперт Леонков: освобождение Угледара — это вопрос времени
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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Освобождение города Угледар — это вопрос времени. Там задействована объединенная группировка российских Вооруженных сил, что должно привести к успеху. Об этом 26 января «Известиям» сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

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По его словам, Угледар находится на господствующей высоте, что осложняет его освобождение.

«Он как бы доминирует над местностью. Это долгое время давало ему преимущество в том, что брать его ограниченными силами было весьма затруднительно. Город и его окрестности были превращены в фортификационные сооружения. Приходится брать только штурмовкой», — сказал он.

Леонков отметил, что противнику «пришлось серьезно поработать» над распределением сил между Угледаром, Авдеевкой, Артемовском и Соледаром, чтобы удержать эти ключевые точки, которые важны для освобождения территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Вопрос взятия Угледара — вопрос времени, с учетом всех сложностей, которые там возникают во время проведения боевых действий. Но дело в том, что Угледар сейчас штурмует объединенная группировка, там работает артиллерия, минометы, бронированная техника», — сказал эксперт.

Такое взаимодействие с стороны РФ должно способствовать успеху, а противнику остается только отчаянно сопротивляться, заключил Леонков.

Ранее в этот день советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские силы закрепились на окраинах Угледара и продолжают вести там бои с Вооруженными силами Украины.

Накануне были опубликованы кадры пораженных украинских огневых позиций под Угледаром. На видео запечатлено, как российские военные проезжают мимо пустого поля, на котором ранее располагался противник, вдалеке виднеется столб дыма.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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