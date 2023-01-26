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Корреспондент «Известий» показал ситуацию на угледарском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань показал, как обстоит ситуация на оборонительных линиях у российских военных на угледарском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Угледар — это один из важнейших рубежей обороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). Противник периодически предпринимает попытки контратак, которые не имеют успеха. Вслед за первой линией наши войска сразу подтягивают усиление, которое начинает строить оборонные укрепления, и готово встретить любые попытки противника изменить ситуацию», — рассказал Астрахань.

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По его словам, бои уже идут под самим Угледаром. Основные действия развернулись в направлении Павловки с южного и западного направлений.

«Мы сейчас находимся на восточном фланге, видим дым от тяжелых разрывов, которые поднимаются из Угледара и со стороны Курахова. Слышим тяжелые бои, которые развернулись на подходе к городу», — отметил корреспондент.

Как рассказал один из военнослужащих, в настоящее время на окраине Угледара практически закрепились и ведут бои бойцы оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад» и 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. С двух сторон от них работают бойцы Вооруженных сил (ВС) России.

«Наши ВС выдавливают противника, вынуждая отходить со своих позиций и перегруппировывается в другом месте, удерживая оборону. В каких-то местах украинские военные даже пытаются перейти в контрнаступление. Плюс к ним подтягиваются дополнительные силы. У них практически одна и та же тактика — подтянуть силы и удержать те населенные пункты, которые у них есть», — заявил военнослужащий.

При этом он отметил, что при малейшем давлении украинские боевики начинают бить с артиллерии по населенному пункту с мирными жителями. Такой же тактики, по его словам, ВФУ придерживаются на других направлениях, в том числе в Артемовске.

Ранее в этот день советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские силы закрепились на окраинах Угледара и продолжают вести там бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Военный эксперт Алексей Леонков заявил «Известиям», что полное освобождение Угледара — это вопрос времени. По его словам, город находится на господствующей высоте, что осложняет действия армии.

Накануне были опубликованы кадры пораженных украинских огневых позиций под Угледаром. На видео запечатлено, как российские военные проезжают мимо пустого поля, на котором ранее располагался противник, вдалеке виднеется столб дыма.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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