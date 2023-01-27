В ДНР сообщили о закреплении ВС РФ на востоке и юго-востоке Угледара

Российская армия закрепилась на юго-востоке и востоке Угледара. Об этом 27 января заявил Ян Гагин — советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина.

«Сейчас там бои идут, работает артиллерия. Отдельные группы пытаются нырять в сам город для проведения разведки боем», — рассказал он в эфире телеканала «Россия-1».

Гагин пояснил, что Угледар представляет собой небольшой город, большую часть которого занимает промышленная зона и две шахты. Именно там, по его словам, может укрываться противник.

Советник главы ДНР подчеркнул, что в сложившейся ситуации ждать быстрого наступления не стоит.

Ранее 27 января советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские военные на окраине Угледара пытаются контратаковать мелкими группами.

По его словам, боевики перебрасывают силы в Угледар с разных направлений, даже из-под Артемовска (украинское название — Бахмут). Это, по словам Кимаковского, происходит, потому что потеря Угледара для Киева станет серьезным тактическим поражением.

Ранее в этот день командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский заявил, что украинские боевики стараются отсекать передовые группы ВС РФ артиллерией. Однако, по его словам, их попытки контратаки не являются интенсивными.

Тогда же врио главы республики Денис Пушилин заявил, что взятие под контроль этого населенного пункта обеспечит российским войскам выход уже на красноармейское и кураховское направления. По словам Пушилина, это может в корне поменять расклад сил на фронте.

26 января Кимаковский сообщил, что российские силы закрепились на окраинах Угледара и продолжают вести там бои. Тогда же советник Гагин сообщил, что российские войска взяли под контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар. Он подчеркнул, что установление российскими силами контроля над городом позволит остановить снабжение боеприпасами группировки украинских боевиков, которая обстреливает Донецк.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».