Реклама
Прямой эфир
Мир
В Нидерландах допустили сохранение решения о передаче «скифского золота» Украине
Экономика
В АЭД оценили сообщение о потере MasterCard $30 млн от приостановки работы в РФ
Мир
Лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко заметили в Дубае
Авто
В Белоруссии стали доступны новые Renault Koleos
Мир
Нетаньяху заявил о недопущении Израилем повторения холокоста
Наука
Спутник NASA сфотографировал на Марсе «медвежью морду»
Мир
Шольц напомнил об исторической ответственности Германии за холокост
Общество
Суд приговорил бывшего схимонаха Сергия к 5,5 года лишения свободы
Общество
Новые регионы России перейдут на московское время
Мир
В Кремле заявили о нежелании Байдена завершить конфликт на Украине
Мир
Китайские военные самолеты вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи
Авто
В России запланировали продлить разрешение на выпуск упрощенных автомобилей
Сюжет:

В ДНР сообщили о закреплении ВС РФ на востоке и юго-востоке Угледара

Советник Пушилина сообщил, что ВС России закрепились на юго-востоке и востоке Угледара
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская армия закрепилась на юго-востоке и востоке Угледара. Об этом 27 января заявил Ян Гагин — советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина.

«Закрыть вопрос с победой в Угледаре»
Корреспонденты «Известий» — о том, как проходит штурм стратегически важного города на донецком направлении

«Сейчас там бои идут, работает артиллерия. Отдельные группы пытаются нырять в сам город для проведения разведки боем», — рассказал он в эфире телеканала «Россия-1».

Гагин пояснил, что Угледар представляет собой небольшой город, большую часть которого занимает промышленная зона и две шахты. Именно там, по его словам, может укрываться противник.

Советник главы ДНР подчеркнул, что в сложившейся ситуации ждать быстрого наступления не стоит.

Ранее 27 января советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские военные на окраине Угледара пытаются контратаковать мелкими группами.

По его словам, боевики перебрасывают силы в Угледар с разных направлений, даже из-под Артемовска (украинское название — Бахмут). Это, по словам Кимаковского, происходит, потому что потеря Угледара для Киева станет серьезным тактическим поражением.

Ранее в этот день командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский заявил, что украинские боевики стараются отсекать передовые группы ВС РФ артиллерией. Однако, по его словам, их попытки контратаки не являются интенсивными.

Тогда же врио главы республики Денис Пушилин заявил, что взятие под контроль этого населенного пункта обеспечит российским войскам выход уже на красноармейское и кураховское направления. По словам Пушилина, это может в корне поменять расклад сил на фронте.

26 января Кимаковский сообщил, что российские силы закрепились на окраинах Угледара и продолжают вести там бои. Тогда же советник Гагин сообщил, что российские войска взяли под контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар. Он подчеркнул, что установление российскими силами контроля над городом позволит остановить снабжение боеприпасами группировки украинских боевиков, которая обстреливает Донецк.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023